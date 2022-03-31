Прудников не советует «Спартаку» возвращать из аренды Айртона

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Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников высказался об уходе бразильского защитника Лукаса Айртона во «Фламенго».
Прудников не советует «Спартаку» возвращать из аренды Айртона
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Ну, потеря. Но я бы на месте «Спартака» потом не стал его возвращать. Понятно, что есть политическая составляющая, давят на людей. Но если легионеры сами принимают решения об отъезде, пусть уезжают», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

По словам Прудникова, теперь у игроков с российским паспортом появился шанс проявить себя.

«Если они не смогут показать, на что способны, то при изменении ситуации у них точно этой возможности не будет», — заключил он.

Айртон на правах аренды до лета 2022 года перешёл в бразильский «Фламенго». Бразильский клуб имеет право выкупить контракт футболиста. 

Напомним, что 24-летний защитник в сезоне-2021/22 принял участие в 28 матчах и записал на свой счёт один мяч и одну результативную передачу.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал уход Айртона из «Спартака».

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