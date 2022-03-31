Степашин: лишение РФС членства в ФИФА в условиях санкций было бы перебором
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«Вопроса о лишении членства не было в повестке дня, тем более нас и так лишили участия в отборе на чемпионат мира и в других международных соревнованиях. Так что если бы нас исключили, то это был бы вообще перебор. На уровень нашего футбола это влияет точно неблагоприятно, но другого пути нет», — приводит слова Степашина ТАСС.
Член совета директоров «Динамо» также напомнил, что швейцарец Инфантино всегда тепло относился к россиянам.
«Думаю, по некоторым вопросам они будут отступать, поэтому я надеюсь, что на следующем первенстве мира мы сможем сыграть», — добавил Степашин.
Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, с чем связано решение не исключать Российский футбольный союз (РФС) из организации.