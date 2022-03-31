«Спартак» — о возможном отказе от легионеров: мы не комментируем инсайды
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«Мы не комментируем чью-то аналитику, выдаваемую за инсайды», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».
Sport24 31 марта сообщил, что «Спартак» из-за финансовых проблем может отказаться от всех легионеров.
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение Российского футбольного союза ввести новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге.