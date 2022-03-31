Sport24: «Спартак» из-за финансовых проблем может отказаться от всех легионеров

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В руководстве московского «Спартака» сообщили, что этот клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) может отказаться от услуг легионеров команды с сезона-2022/23.
Sport24: «Спартак» из-за финансовых проблем может отказаться от всех легионеров
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Ввиду финансовых проблем руководство «Спартака» рассматривает несколько векторов стратегического развития клуба. В команде останутся только российские футболисты, сообщает Sport24.

В составе «Спартака» выступают десять легионеров, среди которых в том числе полузащитники Виктор Мозес, Квинси Промес. Защитник Самуэль Жиго покинет команду в конце сезона.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение Российского футбольного союза ввести новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге.

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