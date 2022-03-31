Песков: Орешкин по поручению Путина разъяснил ФРГ механизм оплаты за газ в рублях

Президент России Владимир Путин поручил своему помощнику по экономическим вопросам Максиму Орешкину разъяснить Германии механизм оплаты газа за рубли.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что в ходе недавней беседы Путин подробно проинформировал канцлера ФРГ Олафа Шольца по соответствующей теме.

«Чтобы эти разъяснения ещё, что называется, приземлить на более экспертный уровень, Путин поручил по результатам разговора помощнику президента Орешкину позвонить помощнику по экономическим вопросам канцлера Кукису», — сказал он.

По словам Пескова, Орешкин позвонил коллеге из ФРГ и предметно разъяснил, как видится работа этой системы.

Ранее стало известно, что Путин проинформировал Шольца о решении перейти на расчёты за российский газ в рублях.

Стороны договорились, что эту тему дополнительно обсудят российские и немецкие эксперты.