Жулин заявил, что рад за Щербакову, но не понимает, где она будет выступать

Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин оценил решение олимпийской чемпионки Анны Щербаковой продолжить спортивную карьеру.

«В этом смысле я пока очень нейтрален. Я рад и за Аню, и за всех остальных, кто будет дальше кататься, но вопрос в том, где ей выступать? Если это закончится чемпионатом России, такая перспектива не очень хорошая», — цитирует Жулина «Чемпионат».

27 марта на пресс-конференции Кубка Первого канала Щербакова не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона-2021/22.

Фигуристка выступает во взрослых соревнованиях третий сезон. Она является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, двукратной серебряной призёркой чемпионатов Европы и финала Гран-при сезона-2019/20. Анна трижды подряд побеждала на национальном первенстве, а также в составе сборной России выиграла командный чемпионат мира 2021 года.

Ранее Щербакова заявила, что продолжит спортивную карьеру.