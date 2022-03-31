Колосков: 211 футбольных федераций не стали смешивать политику и спорт

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) не исключать Россию из организации.
Колосков: 211 футбольных федераций не стали смешивать политику и спорт
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos - FIFA

«Пока мы всё равно не будем играть нигде. Но большая честь конгрессу за то, что они не рассматривали такое решение. 211 федераций не стали смешивать политику и спорт. Они выстояли под давлением и приняли абсолютно правильное решение», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Он добавил, что большую роль в таком решении сыграло уважение ФИФА в России. Он также отметил, что РФС очень хорошо поработал.

По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее Инфантино обратился ко всем странам с просьбой остановить конфликты.

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