Колосков: 211 футбольных федераций не стали смешивать политику и спорт
- Gettyimages.ru
- © David Ramos - FIFA
«Пока мы всё равно не будем играть нигде. Но большая честь конгрессу за то, что они не рассматривали такое решение. 211 федераций не стали смешивать политику и спорт. Они выстояли под давлением и приняли абсолютно правильное решение», — цитирует Колоскова «Чемпионат».
Он добавил, что большую роль в таком решении сыграло уважение ФИФА в России. Он также отметил, что РФС очень хорошо поработал.
По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.
Ранее Инфантино обратился ко всем странам с просьбой остановить конфликты.