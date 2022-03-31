Колосков: 211 футбольных федераций не стали смешивать политику и спорт

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) не исключать Россию из организации.

«Пока мы всё равно не будем играть нигде. Но большая честь конгрессу за то, что они не рассматривали такое решение. 211 федераций не стали смешивать политику и спорт. Они выстояли под давлением и приняли абсолютно правильное решение», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Он добавил, что большую роль в таком решении сыграло уважение ФИФА в России. Он также отметил, что РФС очень хорошо поработал.

По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее Инфантино обратился ко всем странам с просьбой остановить конфликты.