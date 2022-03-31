РФС рассмотрит вопрос увеличения числа команд в РПЛ после вердикта CAS
- РИА Новости
«Выпадение наших клубов и сборных из международного календаря приводит к тому, что футболисты начинают проводить меньшее количество матчей, интенсивность календаря падает — для топ-клубов это минус порядка 15 матчей в год», — цитирует Митрофанова ТАСС.
Он также рассказал, что будут рассматриваться различные варианты увеличения интенсивности календаря.
«Мы обжалуем решения в CAS, ожидаем, что дело будет рассматриваться в мае», — добавил Митрофанов.
Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что ФИФА не рассматривала вопрос приостановки членства РФС в организации.