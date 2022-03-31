Агуэро заявил о желании возобновить футбольную карьеру

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, что в будущем может вернуться в большой футбол.

«ФИФА относится ко мне уже как к легенде, но вчера я думал о том, что мог бы вновь выйти на поле», — приводит слова Агуэро Calciomercato.

Он также рассказал, что с ним связывался американский футбольный клуб «Интер Майами», но он отказался от этого предложения.

«Врачи сказали мне воздержаться от футбола в течение шести месяцев, но я уже хочу тренироваться», — добавил Агуэро.

Напомним, что аргентинец перешёл в «Барселону» летом 2021 года, а в декабре принял решение завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

Ранее сообщалось, что французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не заинтересован в переходе в каталонскую «Барселону».