Бывшего тренера Дианы Дэвис приговорили к 3,5 года тюрьмы за ранение женщины

Российского тренера по фигурному катанию Дениса Егорова приговорили к 3,5 года тюремного заключения, а также компенсации 450 тыс. рублей за то, что он выстрелил в женщину.

К тюрьме его приговорили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошёл в мае прошлого года. Егоров выстрелил из сигнального пистолета в лицо женщине, которая пришла договориться о занятиях.

Заряд сигнального пистолета повредил женщине лицо, но не пробил кость. Пострадавшую доставили в больницу, где она прошла курс реабилитации. Егорову грозило до семи лет лишения свободы.

Ранее Егоров уже привлекался к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжко вреда человека».

Ранее дочь Тутберидзе прокомментировала выступление на Олимпиаде в Пекине.