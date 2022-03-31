Бывшего тренера Дианы Дэвис приговорили к 3,5 года тюрьмы за ранение женщины
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К тюрьме его приговорили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает «Спорт-Экспресс».
Инцидент произошёл в мае прошлого года. Егоров выстрелил из сигнального пистолета в лицо женщине, которая пришла договориться о занятиях.
Заряд сигнального пистолета повредил женщине лицо, но не пробил кость. Пострадавшую доставили в больницу, где она прошла курс реабилитации. Егорову грозило до семи лет лишения свободы.
Ранее Егоров уже привлекался к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжко вреда человека».
Ранее дочь Тутберидзе прокомментировала выступление на Олимпиаде в Пекине.