Тарасова прокомментировала слова Медведевой о том, что она соревновалась с переломами

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой о том, что она выступала с травмами на соревнованиях.

«Значит, хотят и могут, к решению приходят вместе со своими тренерами», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Она также добавила, что соревноваться с повреждениями — нормальная практика для спортсменов.

Медведева призналась, что с травмами выступала на соревнованиях по фигурному катанию. Она добавила, что до сих пор это всё «расхлёбывает».

Ранее Медведева рассказала о своей личной жизни и ответила на вопрос о Милохине.