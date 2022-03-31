Тарасова прокомментировала слова Медведевой о том, что она соревновалась с переломами
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«Значит, хотят и могут, к решению приходят вместе со своими тренерами», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».
Она также добавила, что соревноваться с повреждениями — нормальная практика для спортсменов.
Медведева призналась, что с травмами выступала на соревнованиях по фигурному катанию. Она добавила, что до сих пор это всё «расхлёбывает».
Ранее Медведева рассказала о своей личной жизни и ответила на вопрос о Милохине.