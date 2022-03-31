Бородавко обратился к призёрам ЧМ-2022 по фигурному катанию

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция).
Бородавко обратился к призёрам ЧМ-2022 по фигурному катанию
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Противостояние сильнейших — основа спорта. Сейчас принимаются любые меры, чтобы вытеснить россиян. Мы это видели на примере чемпионата мира по фигурному катанию», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Он отметил, что фигуристы никогда в жизни по спортивному принципу не смогли бы забраться так высоко и стать призёрами в борьбе с россиянами.

«Потом ещё говорят, что без русских лучше. Ребята, а вы тренироваться лучше и эффективнее не пробовали? Вам нужны такие медали, когда не было тех, кого вы обыграть не можете?» — добавил Бородавко.

Напомним, что 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях. Таким образом, российские фигуристы пропустили чемпионат мира во французском Монпелье, который проходил с 21 по 27 марта.

Ранее Юрий Бородавко ответил на обвинения Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

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