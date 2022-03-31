Медведева: никто не растил из меня чемпионку мира

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как поняла, что фигурное катание — это её призвание.

«Встала на коньки в три года. Меня отдали ради здоровья, никто не растил из меня чемпионку мира. Я поняла, что, возможно, я особенная, после того, как на официальных тренировках, когда маленькая ещё была, зрители собирались и говорили: «Смотрите, что девочка делает!», — цитирует Медведеву MAXIM.

Она также рассказала, что её мама до 14 лет занималась фигурным катанием, но из-за травмы оставила спорт. По словам Медведевой, по этой причине у неё особо не было выбора, каким видом спорта ей заниматься.

Напомним, что фигуристка является двукратной серебряной призёркой Олимпийских игр. Она дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России, а также является двукратным победителем финала Гран-при.

Ранее Медведева призналась, что с травмами выступала на соревнованиях по фигурному катанию.