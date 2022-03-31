Плющев объяснил, почему «Авангард» уступил «Металлургу» в серии плей-офф КХЛ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на вылет омского «Авангарда» из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Серия была сама по себе интересной, как на качелях. Но хоккей — это не качели, не царь-горы: кто бросил, тот победил. «Авангард» много бросал сегодня, но количество бросков не всегда качество. Наверное, «Авангард» не мог противопоставить сопернику то, что хотел противопоставить», — цитирует Плющева «Чемпионат».

Он также отметил, что на оттенок игры могло повлиять отсутствие финских защитников омского клуба. По мнению Плющева, заменить игроков сразу очень сложно.

В седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ магнитогорский «Металлург» переиграл омский «Авангард» со счётом 4:0 и вышел в следующий круг турнира.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что канадец Хартли покинет пост главного тренера «Авангарда».