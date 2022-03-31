Плющев объяснил, почему «Авангард» уступил «Металлургу» в серии плей-офф КХЛ
- РИА Новости
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«Серия была сама по себе интересной, как на качелях. Но хоккей — это не качели, не царь-горы: кто бросил, тот победил. «Авангард» много бросал сегодня, но количество бросков не всегда качество. Наверное, «Авангард» не мог противопоставить сопернику то, что хотел противопоставить», — цитирует Плющева «Чемпионат».
Он также отметил, что на оттенок игры могло повлиять отсутствие финских защитников омского клуба. По мнению Плющева, заменить игроков сразу очень сложно.
В седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ магнитогорский «Металлург» переиграл омский «Авангард» со счётом 4:0 и вышел в следующий круг турнира.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что канадец Хартли покинет пост главного тренера «Авангарда».