Плющев объяснил, почему «Авангард» уступил «Металлургу» в серии плей-офф КХЛ

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на вылет омского «Авангарда» из розыгрыша Кубка Гагарина.
Плющев объяснил, почему «Авангард» уступил «Металлургу» в серии плей-офф КХЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Серия была сама по себе интересной, как на качелях. Но хоккей — это не качели, не царь-горы: кто бросил, тот победил. «Авангард» много бросал сегодня, но количество бросков не всегда качество. Наверное, «Авангард» не мог противопоставить сопернику то, что хотел противопоставить», — цитирует Плющева «Чемпионат».

Он также отметил, что на оттенок игры могло повлиять  отсутствие финских защитников омского клуба. По мнению Плющева, заменить игроков сразу очень сложно. 

В седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ магнитогорский «Металлург» переиграл омский «Авангард» со счётом 4:0 и вышел в следующий круг турнира.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что канадец Хартли покинет пост главного тренера «Авангарда».

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