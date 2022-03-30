Матч ЛЧ «Барселона» — «Реал» побил рекорд посещаемости в женском футболе

«Барселона» пробилась в полуфинал женской Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Каталонский клуб на своём поле в ответном матче 1/4 финала плей-офф турнира переиграл мадридский «Реал» со счётом 5:2.

Встреча, которая состоялась на поле стадиона «Камп Ноу», прошла в присутствии 91 553 зрителей. Матч установил мировой рекорд по посещаемости в женском футболе.

Первый матч также закончился победой «Барсы» — 3:1.

В полуфинале «Барселона» встретится с победителем противостояния между английским «Арсеналом» и немецким «Вольфсбургом».

Финал ЛЧ сезона-2021/22 пройдёт 21 мая в Турине. «Барселона» является действующим победителем турнира.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ближайших трансферах каталонского футбольного клуба.