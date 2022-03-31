Газизов — о словах Салиховой по поводу агентских выплат: они были только за Мозеса

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил гражданской жене владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой, которая назвала его балаболом.

«Ни за Урунова, ни за Кокорина не было отдано агентских выплат — они были только за Мозеса. Больше ничего я не касался. Остальное смотрите в таблице», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Он посоветовал Салиховой поменьше заниматься демагогией и сосредоточиться на проблемах «Спартака», который в сезоне-2021/22 показывает низкие результаты.

«Сколько было потрачено денег и на каком вы месте? Всё остальное — только слова», — заключил он.

Напомним, что Газизов сотрудничал с красно-белыми с июля по декабрь 2020 года. 

«Спартак» (27)  занимает в турнирной таблице чемпионата России девятое место. Лидирует в турнире «Зенит» (48).

Напомним, Газизов заявил, что не удивлён, что «Спартак» заплатил больше всех за услуги посредников в 2021 году. В ответ Салихова назвала его фантастическим балаболом.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) представил данные о том, какую сумму вознаграждений клубы РПЛ выплатили посредникам за 2021 год.

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