Газизов — о словах Салиховой по поводу агентских выплат: они были только за Мозеса

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил гражданской жене владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой, которая назвала его балаболом.

«Ни за Урунова, ни за Кокорина не было отдано агентских выплат — они были только за Мозеса. Больше ничего я не касался. Остальное смотрите в таблице», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Он посоветовал Салиховой поменьше заниматься демагогией и сосредоточиться на проблемах «Спартака», который в сезоне-2021/22 показывает низкие результаты.

«Сколько было потрачено денег и на каком вы месте? Всё остальное — только слова», — заключил он.

Напомним, что Газизов сотрудничал с красно-белыми с июля по декабрь 2020 года.

«Спартак» (27) занимает в турнирной таблице чемпионата России девятое место. Лидирует в турнире «Зенит» (48).

Напомним, Газизов заявил, что не удивлён, что «Спартак» заплатил больше всех за услуги посредников в 2021 году. В ответ Салихова назвала его фантастическим балаболом.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) представил данные о том, какую сумму вознаграждений клубы РПЛ выплатили посредникам за 2021 год.