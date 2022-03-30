Мостовой: сборная России была способна пройти Польшу и Швецию в отборе на ЧМ
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«У сборной России было бы преимущество своего поля. Конечно, наши шансы были выше, чем у поляков. Мы видим, что почти все команды, за исключением этой итальянской катастрофы, вышли», — цитирует экс-хавбека сборной «Чемпионат».
По его мнению, в финале стыков Польша и Швеция имели равные шансы на победу.
«Поляки за счёт своего поля смогли получить и пенальти, и во втором голе защитник испугался, а вратарь не вышел», — пояснил он.
Сборная России должна была встретиться с командой Польши в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Но из-за санкций против Российского футбольного союза поляки без борьбы вышли в финал плей-офф, в котором переиграли Швецию и пробились на первенство планеты.
Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, могла ли сборная России побороться за выход на ЧМ-2022 в Катаре.