Мостовой: сборная России была способна пройти Польшу и Швецию в отборе на ЧМ

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что сборная России могла без проблем выиграть стыковой турнир чемпионата мира по футболу 2022 года.
Мостовой: сборная России была способна пройти Польшу и Швецию в отборе на ЧМ
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«У сборной России было бы преимущество своего поля. Конечно, наши шансы были выше, чем у поляков. Мы видим, что почти все команды, за исключением этой итальянской катастрофы, вышли», — цитирует экс-хавбека сборной «Чемпионат».

По его мнению, в финале стыков Польша и Швеция имели равные шансы на победу.

«Поляки за счёт своего поля смогли получить и пенальти, и во втором голе защитник испугался, а вратарь не вышел», — пояснил он.

Сборная России должна была встретиться с командой Польши в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Но из-за санкций против Российского футбольного союза поляки без борьбы вышли в финал плей-офф, в котором переиграли Швецию и пробились на первенство планеты.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, могла ли сборная России побороться за выход на ЧМ-2022 в Катаре.

 

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