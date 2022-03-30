Мостовой: сборная России была способна пройти Польшу и Швецию в отборе на ЧМ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что сборная России могла без проблем выиграть стыковой турнир чемпионата мира по футболу 2022 года.

«У сборной России было бы преимущество своего поля. Конечно, наши шансы были выше, чем у поляков. Мы видим, что почти все команды, за исключением этой итальянской катастрофы, вышли», — цитирует экс-хавбека сборной «Чемпионат».

По его мнению, в финале стыков Польша и Швеция имели равные шансы на победу.

«Поляки за счёт своего поля смогли получить и пенальти, и во втором голе защитник испугался, а вратарь не вышел», — пояснил он.

Сборная России должна была встретиться с командой Польши в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Но из-за санкций против Российского футбольного союза поляки без борьбы вышли в финал плей-офф, в котором переиграли Швецию и пробились на первенство планеты.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, могла ли сборная России побороться за выход на ЧМ-2022 в Катаре.