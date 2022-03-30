Юран: надеюсь на возвращение сборной России в международный спорт после конгресса ФИФА

Главный тренер «Химок» Сергей Юран надеется, что по итогам предстоящего конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), который пройдёт 31 марта в Дохе, сборную России вернут в международный спорт.

«Будем надеяться, что на конгрессе ФИФА разум будет преобладать, и они наконец поймут, что спорт вне политики. Хочется верить, чтобы там приняли правильное решение и вернули национальную сборную в международный спорт», — цитирует Юрана Metaratings.

По словам специалиста, сложно сказать, смогла ли бы российская сборная обыграть национальную команду Польши.

«Конечно, обидно, что матч так и не состоялся, но что сейчас об этом говорить. Все и так всё знают. При чём тут спорт и футбол?» — добавил Юран.

Напомним, что 29 марта Польша обыграла Швецию в финале стыков со счётом 2:0 и вышла в финальную часть чемпионата мира 2022 по футболу, который пройдёт в Катаре.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, могла ли сборная России побороться за выход на ЧМ-2022 в Катаре.