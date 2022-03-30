Испанец Санчес назначен на пост тренера по физподготовке «Спартака»

Испанский специалист Антонио Хесус Санчес занял пост тренера по физподготовке московского «Спартака».

«К основе присоединился испанский специалист Антонио Хесус Санчес. Он уже помогал готовить команду к последним матчам», — цитирует «Спорт-Экспресс» пресс-службу красно-белых.

Отмечается, что Ольга Смирнова, работавшая тренером по физподготовке с первой командой, вернулась в Академию имени Фёдора Черенкова.

Напомним, что «Спартак» с 27 очками занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее пресс-службе красно-белых рассказали, когда полузащитник команды Мартинс Перейра вернётся в Москву.