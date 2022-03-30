Испанец Санчес назначен на пост тренера по физподготовке «Спартака»

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Испанский специалист Антонио Хесус Санчес занял пост тренера по физподготовке московского «Спартака».
Испанец Санчес назначен на пост тренера по физподготовке «Спартака»
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«К основе присоединился испанский специалист Антонио Хесус Санчес. Он уже помогал готовить команду к последним матчам», — цитирует «Спорт-Экспресс» пресс-службу красно-белых.

Отмечается, что Ольга Смирнова, работавшая тренером по физподготовке с первой командой, вернулась в Академию имени Фёдора Черенкова.

Напомним, что «Спартак» с 27 очками занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее пресс-службе красно-белых рассказали, когда полузащитник команды Мартинс Перейра вернётся в Москву.

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