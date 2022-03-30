Сёмин — о выходе сборной Польши на ЧМ-2022: у России были хорошие шансы

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал победу Польши над Швецией в финале стыкового турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«В этой группе явно несправедливая ситуация. Нам не дали сыграть. Конечно, у нас были бы хорошие шансы побороться с Польшей», — сказал Сёмин изданию «РБК Спорт».

Бывший тренер «Локомотива» считает, что у сборной Польши из-за дисквалификации команды России было преимущество.

«Шведы провели два матча в достаточно жёстком режиме. Перед Польшей у них был совсем маленький промежуток для восстановления, а поляки провели всего один матч и поехали на чемпионат мира», — добавил Сёмин.

Напомним, что сборная России не смогла сыграть с командой Польши в стыках из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

Польша обыграла Швецию в финале плей-офф со счётом 2:0 и вышла в финальную часть чемпионата мира.

Ранее Червиченко предположил, могла ли сборная России побороться за выход на чемпионат мира — 2022 по футболу в Катаре.