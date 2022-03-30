Сёмин — о выходе сборной Польши на ЧМ-2022: у России были хорошие шансы

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал победу Польши над Швецией в финале стыкового турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Сёмин — о выходе сборной Польши на ЧМ-2022: у России были хорошие шансы
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Nurkiewicz

«В этой группе явно несправедливая ситуация. Нам не дали сыграть. Конечно, у нас были бы хорошие шансы побороться с Польшей», — сказал Сёмин изданию «РБК Спорт».

Бывший тренер «Локомотива» считает, что у сборной Польши из-за дисквалификации команды России было преимущество.

«Шведы провели два матча в достаточно жёстком режиме. Перед Польшей у них был совсем маленький промежуток для восстановления, а поляки провели всего один матч и поехали на чемпионат мира», — добавил Сёмин.

Напомним, что сборная России не смогла сыграть с командой Польши в стыках из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

Польша обыграла Швецию в финале плей-офф со счётом 2:0 и вышла в финальную часть чемпионата мира.

Ранее Червиченко предположил, могла ли сборная России побороться за выход на чемпионат мира — 2022 по футболу в Катаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить