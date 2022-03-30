В «Спартаке» рассказали, когда Перейра вернётся в Москву

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В пресс-службе московского «Спартака» рассказали, когда полузащитник команды Мартинс Перейра вернётся в Москву.
В «Спартаке» рассказали, когда Перейра вернётся в Москву
  • Gettyimages.ru
  • © Sylvain Lefevre

«Всё по плану: вчера Перейра сыграл за сборную, сегодня (30 марта) вернётся в Москву и в ближайшее время приступит к подготовке к дерби с «Локомотивом», — приводит слова пресс-службы красно-белых издание «Чемпионат».

Напомним, люксембургский полузащитник перешёл в московскую команду из «Янг Бойз» этой зимой на правах аренды до конца сезона с возможностью права выкупа.

После 22 туров «Спартак» занимает девятое место в Российской премьер-лиге, набрав 27 очков.

Следующий матч красно-белые проведут с «Локомотивом». Игра пройдёт 2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:30.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Крылья Советов» заинтересовался 19-летним полузащитником московского «Спартака» Константином Шильцовым.

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