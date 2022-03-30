Роднина заявила, что популярность футбола в России преувеличена

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Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о популярности футбола в России и о зарплатах игроков.
Роднина заявила, что популярность футбола в России преувеличена
  • globallookpress.com
  • © State Duma Russia

«Может быть, футбол перестанет финансироваться в таком объёме. Уменьшатся ли зарплаты игроков? Ну даже если уменьшатся, разве люди от этого будут лучше жить? Не надо в чужой карман смотреть», — цитирует Роднину Sport24.

По её мнению, футбол не является спортом номер один в стране.

«В России популярность футбола преувеличена. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», — добавила Роднина.

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин высказался о предложении введения потолка зарплат в Российской премьер-лиге.

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