Роднина заявила, что популярность футбола в России преувеличена
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«Может быть, футбол перестанет финансироваться в таком объёме. Уменьшатся ли зарплаты игроков? Ну даже если уменьшатся, разве люди от этого будут лучше жить? Не надо в чужой карман смотреть», — цитирует Роднину Sport24.
По её мнению, футбол не является спортом номер один в стране.
«В России популярность футбола преувеличена. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», — добавила Роднина.
Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин высказался о предложении введения потолка зарплат в Российской премьер-лиге.