Юрист Прокопец рассказал, почему Захарян не сможет сменить спортивное гражданство

Спортивный юрист Михаил Прокопец ответил на вопрос, сможет ли сменить гражданство полузащитник «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян.

«Арсен Захарян никак не сможет сменить спортивное гражданство. По действующим правилам ФИФА это абсолютно невозможно. Он может выступать только за сборную России. У Арсена Захаряна не было и нет гражданства Армении», — сказал Прокопец изданию Sport24.

Юрист также заявил, что по правилам ФИФА для смены гражданства футболист должен сыграть не более трёх матчей за национальную сборную, в то время как Захарян провёл уже четыре встречи.

«Это на один матч больше, чем допустимо правилами ФИФА для игроков, которые хотят сменить спортивное гражданство. С даты последнего матча футболиста за основную сборную команду должно пройти как минимум три года. Арсен играл за основную сборную России 11 октября 2021 года в матче против Словении. Очевидно, что и этот критерий тоже не соблюдён», — добавил Прокопец.

18-летний Захарян является воспитанником «Динамо» и дебютировал за основу в 2021 году. В этом сезоне он провёл 23 матча в составе бело-голубых, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что леверкузенский «Байер» заинтересован в этом игроке.