Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Калгари» в матче НХЛ
  • AP
  • © David Zalubowski

Встреча прошла в Калгари и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Эвеланш» дубль оформил российский нападающий Валерий Ничушкин, а у «Флэймз» единственную шайбу забросил Тайлер Тоффоли.

«Колорадо» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, а «Калгари» занимает второе место. 

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» взял верх над «Коламбус Блю Джекетс» в НХЛ, а голкипер Семён Варламов отразил 42 броска.

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