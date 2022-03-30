Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Калгари» в матче НХЛ
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Встреча прошла в Калгари и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе «Эвеланш» дубль оформил российский нападающий Валерий Ничушкин, а у «Флэймз» единственную шайбу забросил Тайлер Тоффоли.
«Колорадо» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, а «Калгари» занимает второе место.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» взял верх над «Коламбус Блю Джекетс» в НХЛ, а голкипер Семён Варламов отразил 42 броска.