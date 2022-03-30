Кудерметова в паре с Мертенс вышла в полуфинал турнира WTA в Майами

Российская теннисистка Вероника Кудерметова квалифицировалась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в парном разряде.

В четвертьфинале россиянка в паре с бельгийкой Элисе Мертенс обыграла Алицию Росольску (Польша) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) со счётом 6:3, 3:6, [11:9]. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты.

В полуфинале российско-бельгийский дуэт сыграет с победительницами матча Кори Гауфф/Кэти Макнелли из США — Ализе Корне (Франция)/Хиль Белен Тайхман (Швейцария).

Ранее Александрова в паре с Чжаосюань вышла в полуфинал турнира WTA в Майами.