Мбаппе: я побью рекорд Анри по голам за сборную Франции

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил о желании стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Я всегда хотел везде быть первым: и в сборной, и на клубном уровне. То, что сделал Тьерри Анри, никто не делал, но я думаю, что смогу это сделать и намного быстрее, чем думают многие», — цитирует Мбаппе GFFN.

В списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции лидирует Тьерри Анри (51 мяч). В настоящий момент 23-летний Мбаппе забил за национальную команду 26 мячей в 54 матчах.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не заинтересован в переходе в «Барселону».

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