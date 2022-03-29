Медведев может вновь возглавить рейтинг ATP

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Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).

26-летний теннисист может вернуть себе лидерство в рейтинге ATP. Для этого ему необходимо одержать ещё одну победу.

Медведев в матче четвёртого круга переиграл в двух сетах Дженсона Бруксби из США со счётом 7:5, 6:1. Его следующим соперником станет победитель матча между Ллойдом Джорджем Харрисом (ЮАР) и Хубертом Хуркачем (Польша).

Ранее сообщалось, что россиянка Екатерина Александрова и китаянка Ян Чжаосюань пробились в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Майами в парном разряде.

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