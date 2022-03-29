Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что ФИФА не будет исключать РФС

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Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о поездке генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева на 72-й конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) в Катаре.
Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что ФИФА не будет исключать РФС
  • Gettyimages.ru
  • © Philipp Schmidli

«Не думаю, что там хватит чьего-то влияния. Если бы вместо Алаева поехал Дюков, это тоже вряд ли бы что-то изменило. Всё складывается так, что вопрос будет решён не в нашу пользу. Видимо, наше членство приостановят», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

Он уверен, что ФИФА не будет исключать РФС. А членство будет приостановлено в связи с ранее принятыми санкциями.

«Иначе будет нелогично выглядеть отстранение нашей сборной от чемпионата мира», — пояснил он.

Член российской делегации Алексей Сорокин рассказал, что в повестку конгресса не включено обсуждение статуса РФС. Однако Сорокин не исключил, что этот вопрос может быть поднят в ходе заседания.

Известный спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что на конгрессе ФИФА 31 марта в Дохе будет обсуждаться приостановка членства или исключение РФС.

Ранее сообщалось, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола при лишении членства в УЕФА. 

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