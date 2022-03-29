Аналитик Муртазин прокомментировал рекомендацию Минцифры по вопросу безлимита

Ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин прокомментировал рекомендацию Минцифры России мобильным операторам. Ранее ведомство предложило исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы.

«Министерство цифровизации озвучило то, что уже произошло. Операторы стали отменять безлимитные тарифы ещё в прошлом году», — заявил Муртазин в беседе с радио «Комсомольская правда».

Наряду с этим он отметил, что подавляющее большинство пользователей не ощутят последствия соответствующих мер.

Ранее Минцифры России среди прочего порекомендовало мобильным операторам ограничить безлимитные тарифные планы.