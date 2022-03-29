Аналитик Муртазин прокомментировал рекомендацию Минцифры по вопросу безлимита

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Ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин прокомментировал рекомендацию Минцифры России мобильным операторам. Ранее ведомство предложило исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы.
Аналитик Муртазин прокомментировал рекомендацию Минцифры по вопросу безлимита
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«Министерство цифровизации озвучило то, что уже произошло. Операторы стали отменять безлимитные тарифы ещё в прошлом году», — заявил Муртазин в беседе с радио «Комсомольская правда».

Наряду с этим он отметил, что подавляющее большинство пользователей не ощутят последствия соответствующих мер.

Ранее Минцифры России среди прочего порекомендовало мобильным операторам ограничить безлимитные тарифные планы.

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