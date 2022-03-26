Йохауг осудила российских спортсменов за посещение концерта-митинга в «Лужниках»
«Мы не знаем, что вообще происходит в России. Сложно говорить об этом здесь и сейчас, но очень многое должно случиться, чтобы они снова могли выйти на старт», — цитирует Йохауг NRK.
По её мнению, поступок российских атлетов является неправильным.
«Я была шокирована. В то же время шока не было. Это настолько для меня неприемлемо, что я не знаю, как к этому относиться. Я прихожу в ярость», — добавил Йохауг.
Митинг-концерт под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!» состоялся 18 марта в «Лужниках». Его посетил в том числе трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов.
Ранее сообщалось, что в FIS надеются на возвращение Большунова к международным соревнованиям.