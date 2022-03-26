Йохауг осудила российских спортсменов за посещение концерта-митинга в «Лужниках»

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Тереза Йохауг отреагировала на участие российских спортсменов в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«Мы не знаем, что вообще происходит в России. Сложно говорить об этом здесь и сейчас, но очень многое должно случиться, чтобы они снова могли выйти на старт», — цитирует Йохауг NRK.

По её мнению, поступок российских атлетов является неправильным.

«Я была шокирована. В то же время шока не было. Это настолько для меня неприемлемо, что я не знаю, как к этому относиться. Я прихожу в ярость», — добавил Йохауг.

Митинг-концерт под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!» состоялся 18 марта в «Лужниках». Его посетил в том числе трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов.

Ранее сообщалось, что в FIS надеются на возвращение Большунова к международным соревнованиям.