Карпин объяснил, почему решил вернуться в «Ростов»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о причине возвращения в «Ростов».

«Потому что у сборной России не осталось официальных матчей. Когда есть матчи у сборной, я получаю драйв. В «Ростове» этот драйв у меня каждые выходные», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «МЯЧ Production».

10 марта Карпин возглавил «Ростов» и продлил контракт со сборной России по футболу до конца 2022 года. Напомним, что до прихода в национальную команду специалист работал в ростовском клубе с декабря 2017-го по август 2021 года.

Ранее Карпин заявил, что Россия надеется поучаствовать в Лиге наций, «хотя верится с трудом».