Туктамышева: медали ЧМ — один из способов быть уверенной, что я могу многое

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева посвятила запись своей серебряной медали на ЧМ-2021 и победе на ЧМ-2015.

«Меня часто спрашивают про мою мотивацию, так вот эти победы — это один из способов быть уверенной, что я могу многое и нужно продолжать делать то, что любишь», — написала Туктамышева в Instagram*.

Напомним, что 26 марта 2021 года Туктамышева заняла второе место на чемпионате мира в Стокгольме. Она уступила своей соотечественнице Анне Щербаковой.

Ранее Сотникова оценила выступление фигуристок в женском одиночном турнире на чемпионате мира 2022 года во французском Монпелье.

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