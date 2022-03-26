Сотникова: российские фигуристки по своему уровню круче, чем те, кто выступает на ЧМ-2022

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Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова оценила выступление фигуристок в женском одиночном турнире на чемпионате мира 2022 года во французском Монпелье.
Сотникова: российские фигуристки по своему уровню круче, чем те, кто выступает на ЧМ-2022
  • РИА Новости

«Считаю, наши девочки по своему уровню намного круче, чем те, кто выступает на чемпионате мира. Если сравнить чемпионат мира и Кубок Первого канала, то это совершенно разный уровень. Наши девочки делают такие элементы, которые в мире сейчас не делают», — цитирует Сотникову ТАСС.

Японка Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира, получив от судей 236,09 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (217,70), а замкнула тройку лучших американка Алиса Лю (211,19).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Навка заявила, что победа Сакамото на ЧМ-2022 ненастоящая.

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