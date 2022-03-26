Тарпищев: причины поражения Рублёва — психология и восстановление

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва от австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами (США).
Тарпищев: причины поражения Рублёва — психология и восстановление
  • Gettyimages.ru

«Основные причины поражения Рублёва — психология и восстановление. В этих двух моментах Андрею необходимо прибавлять. Конечно, он будет готов к главным турнирам этого года», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что теннисисты обычно на турнирах Большого шлема набирают форму к середине соревнований, а не на первых кругах.

Встреча продолжалась 51 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Кирьоса. В третьем круге он сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, который одолел японца Таро Дэниэла. 

Ранее Собкин заявил, что у Рублёва «закончился бензин, ему нужно по новой залить бак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить