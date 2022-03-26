Тарпищев: причины поражения Рублёва — психология и восстановление

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва от австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами (США).

«Основные причины поражения Рублёва — психология и восстановление. В этих двух моментах Андрею необходимо прибавлять. Конечно, он будет готов к главным турнирам этого года», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что теннисисты обычно на турнирах Большого шлема набирают форму к середине соревнований, а не на первых кругах.

Встреча продолжалась 51 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Кирьоса. В третьем круге он сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, который одолел японца Таро Дэниэла.

Ранее Собкин заявил, что у Рублёва «закончился бензин, ему нужно по новой залить бак».