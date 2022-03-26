Собкин: у Рублёва закончился бензин, ему нужно по новой залить бак

Российский тренер Борис Собкин прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва от австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами (США).

«Проблема в том, что Рублёв подустал, у него была очень хорошая серия, но все такие победные серии рано или поздно заканчиваются тем, что у игрока, грубо говоря, заканчивается бензин. Ему нужно по новой залить бак», — цитирует Собкина «Чемпионат».

Встреча продолжалась 51 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Кирьоса. В третьем круге он сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, который одолел японца Таро Дэниэла.

Ранее Чесноков заявил, что во втором сете Рублёв просто перестал играть.