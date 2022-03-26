Собкин: у Рублёва закончился бензин, ему нужно по новой залить бак
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«Проблема в том, что Рублёв подустал, у него была очень хорошая серия, но все такие победные серии рано или поздно заканчиваются тем, что у игрока, грубо говоря, заканчивается бензин. Ему нужно по новой залить бак», — цитирует Собкина «Чемпионат».
Встреча продолжалась 51 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Кирьоса. В третьем круге он сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, который одолел японца Таро Дэниэла.
Ранее Чесноков заявил, что во втором сете Рублёв просто перестал играть.