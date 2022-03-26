Жулин: мировое первенство без русских — это настоящий цирк

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Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин рассказал, следит ли он за чемпионатом мира по фигурном катанию в Монпелье (Франция).
Жулин: мировое первенство без русских — это настоящий цирк
  • РИА Новости

«Мировое первенство без русских — это настоящий цирк! Я не смотрю чемпионат мира из принципа. Отлучить россиян от всех соревнований — это выглядит очень глупо», — цитирует Жулина РИА Новости.

Он добавил, что смотрит Кубок Первого канала. Он отметил, что на турнире россиянки исполнили огромное количество четверных прыжков.

Одновременно с чемпионатом мира по фигурному катанию в России проходит Кубок Первого канала. 

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Роднина заявила, что всегда женское одиночное катание было самым последним видом.

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