Жулин: мировое первенство без русских — это настоящий цирк
- РИА Новости
«Мировое первенство без русских — это настоящий цирк! Я не смотрю чемпионат мира из принципа. Отлучить россиян от всех соревнований — это выглядит очень глупо», — цитирует Жулина РИА Новости.
Он добавил, что смотрит Кубок Первого канала. Он отметил, что на турнире россиянки исполнили огромное количество четверных прыжков.
Одновременно с чемпионатом мира по фигурному катанию в России проходит Кубок Первого канала.
Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Роднина заявила, что всегда женское одиночное катание было самым последним видом.