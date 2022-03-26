Роднина: для нас всегда женское катание было самым последним видом

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась впечатлениями от женского одиночного турнира на чемпионате мира 2022 года в Монпелье (Франция).
Роднина: для нас всегда женское катание было самым последним видом
  • РИА Новости

«Меня вообще не интересует этот чемпионат мира. У нас в фигурном катании четыре вида. Я интересуюсь парным катанием. А женское катание меня мало интересует. Даже когда я каталась, это был для нас всегда самый последний вид», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

При этом она спокойно относится к тому, что японка Каори Сакамото без четверных прыжков выиграла чемпионат мира. По мнению Родниной, женское катание — это не прыжки в четыре оборота. Она поздравила спортсменку, но заявила, что её интересуют только российские фигуристки.

Японка Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира, получив от судей 236,09 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (217,70), а замкнула тройку лучших американка Алиса Лю (211,19).

Ранее Сакамото поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.

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