Роднина: для нас всегда женское катание было самым последним видом

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась впечатлениями от женского одиночного турнира на чемпионате мира 2022 года в Монпелье (Франция).

«Меня вообще не интересует этот чемпионат мира. У нас в фигурном катании четыре вида. Я интересуюсь парным катанием. А женское катание меня мало интересует. Даже когда я каталась, это был для нас всегда самый последний вид», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

При этом она спокойно относится к тому, что японка Каори Сакамото без четверных прыжков выиграла чемпионат мира. По мнению Родниной, женское катание — это не прыжки в четыре оборота. Она поздравила спортсменку, но заявила, что её интересуют только российские фигуристки.

Японка Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира, получив от судей 236,09 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (217,70), а замкнула тройку лучших американка Алиса Лю (211,19).

Ранее Сакамото поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.