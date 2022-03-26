Шавло: Соболев немного потерял нюх, Николсон — хороший футболист для конкуренции

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло сравнил нападающих клуба Шамара Николсона и Александра Соболева.

«Николсон — опасный игрок, который в принципе обладает бомбардирскими качествами. А Соболев в этом чемпионате как-то не находит себя, до зимы забивал мало. Многие говорили, что ему нужна конкуренция, вот она и появилась... Соболев лучше играет головой, а Николсон, на мой взгляд, внизу. К тому же Соболев немного потерял нюх, ему надо прибавлять», — цитирует Шавло Bobsoccer.ru.

Соболев в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал три результативные передачи. Николсон в пяти матчах забил четыре гола и отдал один голевой пас.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» 2 апреля. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков.

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