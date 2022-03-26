Гербольдт: мы не утратим своих лидерских позиций, если продолжим совершенствоваться

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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала проведение Кубка Первого канала по фигурному катанию.
Гербольдт: мы не утратим своих лидерских позиций, если продолжим совершенствоваться
  • РИА Новости

«Наши фигуристы — одни из самых сильнейших. Если будем продолжать поддерживать тот же уровень катания и продолжим совершенствоваться, то, когда это всё закончится, мы не утратим своих лидерских позиций», — цитирует Гербольдт «Известия».

Она также добавила, что проведение турнира в нынешней ситуации оправданно. По мнению Гербольдт, фигуристам важно иметь соревновательную практику.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 23 по 27 марта.

В России с 25 по 27 марта состоятся соревнования в рамках Кубка Первого канала.

Ранее Кондратюк признался, что расстроен поражением в командном прыжковом турнире на Кубке Первого канала.

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