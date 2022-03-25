Сафонов опроверг слухи о проблемах с финансированием в «Краснодаре»

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отреагировал на информацию о тяжёлом положении клуба.
Сафонов опроверг слухи о проблемах с финансированием в «Краснодаре»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«В «Краснодаре» тяжёлая ситуация, половина команды уехала, но мы преображаемся. По результатам понятно, что всё идёт неплохо. Что касается финансов, то в клубе всё нормально», — цитирует Сафонова Sport24.

По его словам, он поддерживает связь со всеми иностранными игроками, которые покинули клуб. При этом Матвей подчеркнул, что сейчас «Краснодар» вполне может и должен справляться собственными силами.

«Не знаю, откуда пошла информация, что мы не завершим сезон. У нас всё нормально», — добавил голкипер.

Напомним, что краснодарский клуб покинули все легионеры из-за ситуации на Украине. По итогам 22 туров РПЛ команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

Ранее польский футболист Гжегож Крыховяк рассказал о реакции «Краснодара» на его желание уйти из клуба.

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