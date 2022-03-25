Медведев рассказал, что думает о борьбе за звание первой ракетки мира с Джоковичем

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что думает о борьбе с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема Новаком Джоковичем из Сербии за звание первой ракетки мира.
Медведев рассказал, что думает о борьбе за звание первой ракетки мира с Джоковичем
  • AP
  • © Marcio Jose Sanchez

«Я не ложусь спать с мыслями, как я мог потерять первое место, как теперь его вернуть. Думаю, у меня будут шансы вернуться, если мне удастся показать хороший теннис в Майами», — приводит слова Медведева сайт АТР.

Напомним, 28 февраля Медведев впервые возглавил рейтинг АТР. Однако после турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где Медведев в третьем круге уступил французу Гаэлю Монфису (6:4, 3:6, 1:6), ассоциация выпустила обновлённый рейтинг, в котором российский спортсмен опустился на второе место, уступив Джоковичу.

Следующий матч Медведев проведёт в рамках второго круга турнира АТР в Майами с Энди Марреем 26 марта. Матч начнётся в 17:00 мск.

Ранее Чесноков поделился ожиданиями от матча второй ракетки мира Даниила Медведева и двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея.

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