Чесноков: матч с Марреем для Медведева будет непрост

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча второй ракетки мира Даниила Медведева и двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).

«Маррея нужно будет именно что обыграть. Если Медведев будет выглядеть, как в Индиан-Уэллсе, то будут трудности. Матч будет непростой. Если Даня сыграет без глупых ошибок, так, как он умеет, то выиграет», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

По его словам, Маррей будет бороться за каждое очко, поэтому российскому теннисисту нужно будет сильно постараться, чтобы выиграть.

«Энди всегда опасен. В прошлом году он выдавал хорошие матчи, но, конечно, уровень не тот, когда он был в десятке», — добавил Чесноков.

Напомним, что ATP опубликовала обновлённый рейтинг после турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, в котором Медведев опустился на второе место, уступив сербу Новаку Джоковичу.

Матч между Медведевым и Марреем пройдёт 26 марта. Ориентировочное начало игры — 17:00 мск.

Ранее Маррей поделился ожиданиями от матча с Медведевым во втором круге турнира ATP в Майами.