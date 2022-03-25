Тарпищев — о матче Медведев — Маррей: за результат не стоит опасаться

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США) с Энди Марреем из Великобритании.
Тарпищев — о матче Медведев — Маррей: за результат не стоит опасаться
  • Gettyimages.ru
  • © Hector Vivas

«Опасаться за результат не стоит. Маррей всю жизнь играл от защиты, а Даня — созидатель, здорово играет на задней линии. Весь вопрос в форме Медведева. Думаю, ничего не помешает Дане победить», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По его словам, 26-летнему российскому теннисисту для достижения успеха просто необходимо играть в свой теннис. 

Матч между Медведевым и 34-летним Марреем пройдёт 26 марта. Ориентировочное начало игры — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что Маррей ожидает тяжёлого матча с Медведевым на турнире в Майами.

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