Тарпищев — о матче Медведев — Маррей: за результат не стоит опасаться
- Gettyimages.ru
- © Hector Vivas
«Опасаться за результат не стоит. Маррей всю жизнь играл от защиты, а Даня — созидатель, здорово играет на задней линии. Весь вопрос в форме Медведева. Думаю, ничего не помешает Дане победить», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
По его словам, 26-летнему российскому теннисисту для достижения успеха просто необходимо играть в свой теннис.
Матч между Медведевым и 34-летним Марреем пройдёт 26 марта. Ориентировочное начало игры — в 17:00 мск.
Ранее сообщалось, что Маррей ожидает тяжёлого матча с Медведевым на турнире в Майами.