Федерация регби России подала апелляцию в CAS на решение об отстранении от соревнований
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«Федерация регби России подала иск в CAS 22 марта», — сообщает ТАСС.
Иностранные тренеры временно покинули сборную России по регби.
Всемирная федерация регби (World Rugby) временно отстранила Россию от участия в соревнованиях под её эгидой и отменила все международные турниры в стране.
Ранее сообщалось, что Европейская федерация регби приостановила организацию турниров и матчей в России.