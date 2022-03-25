Федерация регби России подала апелляцию в CAS на решение об отстранении от соревнований

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В Федерации регби России (ФРР) сообщили, что была подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение об отстранении российских спортсменов и команд от участия в международных соревнованиях.
Федерация регби России подала апелляцию в CAS на решение об отстранении от соревнований
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«Федерация регби России подала иск в CAS 22 марта», — сообщает ТАСС.

Иностранные тренеры временно покинули сборную России по регби.

Всемирная федерация регби (World Rugby) временно отстранила Россию от участия в соревнованиях под её эгидой и отменила все международные турниры в стране.

Ранее сообщалось, что Европейская федерация регби приостановила организацию турниров и матчей в России.

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