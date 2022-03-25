Промеса признали автором лучшего гола февраля и марта в РПЛ

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Гол полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса признан лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) в феврале и марте.
Промеса признали автором лучшего гола февраля и марта в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

За гол Промеса проголосовали эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер», сообщает пресс-служба РПЛ.

Уточняется, что большинству болельщиков понравился гол Юсуфа Языджи из ЦСКА.

Промес забил мяч дальним ударом из-за пределов штрафной в матче 20-го тура чемпионата России с московским «Динамо».

Ранее футбольный агент Павел Нестеров рассказал, что в услугах полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева были заинтересованы клубы из Серии А.

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