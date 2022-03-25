Промеса признали автором лучшего гола февраля и марта в РПЛ
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За гол Промеса проголосовали эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер», сообщает пресс-служба РПЛ.
Уточняется, что большинству болельщиков понравился гол Юсуфа Языджи из ЦСКА.
Промес забил мяч дальним ударом из-за пределов штрафной в матче 20-го тура чемпионата России с московским «Динамо».
Ранее футбольный агент Павел Нестеров рассказал, что в услугах полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева были заинтересованы клубы из Серии А.