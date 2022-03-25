Промеса признали автором лучшего гола февраля и марта в РПЛ

Гол полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса признан лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) в феврале и марте.

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