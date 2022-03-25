L'Equipe: «Барселона» хочет перехватить у «Реала» трансфер Мбаппе
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Мадридский «Реал» является одним из основных претендентов на 23-летнего француза, сообщает L'Equipe.
Уточняется, что «Барселона» хочет приобрести Мбаппе, если не удастся осуществить трансфер форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В этом сезоне он провёл за команду 36 матчей, забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач.
Ранее сообщалось, что мать Мбаппе требует у «Реала» €150 млн в виде подписного бонуса.