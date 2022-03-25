«Айлендерс» обыграл «Детройт», Сорокин отразил 37 бросков
Игра, которая прошла в Элмонте, завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Барри Тротца.
В составе «Айлендерс» шайбы забросили Энтони Бовиллье (1-я минута), Оливер Вальстрём (17-я), Брок Нельсон (32-я, 55-я), Джош Бейли (42-я).
У «Детройта» отличились Пиус Зутер (54-я) и Сэм Ганье (56-я).
Российский голкипер островитян Илья Сорокин отразил 37 бросков.
«Айлендерс» (65 очков) занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт» (59) располагается на 11-й позиции.
Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на пятое место в истории НХЛ по голам среди российских хоккеистов.