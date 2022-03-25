«Айлендерс» обыграл «Детройт», Сорокин отразил 37 бросков

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«Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Элмонте, завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Барри Тротца.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили Энтони Бовиллье (1-я минута), Оливер Вальстрём (17-я), Брок Нельсон (32-я, 55-я), Джош Бейли (42-я).

У «Детройта» отличились Пиус Зутер (54-я) и Сэм Ганье (56-я).

Российский голкипер островитян Илья Сорокин отразил 37 бросков.

«Айлендерс» (65 очков) занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт» (59) располагается на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на пятое место в истории НХЛ по голам среди российских хоккеистов.

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