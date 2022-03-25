Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

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«Миннесота Уайлд» на своём льду в овертайме нанёс поражение «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Сент-Поле, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Дина Эвасона.

В составе «Миннесоты» отличились Кирилл Капризов (9-я минута), Кевин Фиала (22-я) и Йоэль Эрикссон Эк (61-я). У «Ванкувера» шайбы забросили Бо Хорват (5-я) и Джей Ти Миллер (48-я).

Капризов также отметился результативной передачей.

«Миннесота» (80 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Ванкувер» (71) идёт на десятом месте.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на пятое место в истории НХЛ по голам среди российских хоккеистов.

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