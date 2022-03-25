Португалия обыграла Турцию и пробилась в финал стыков ЧМ-2022

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Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Турции в полуфинале плей-офф стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

Встреча состоялась в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

В составе хозяев на 15-й и 42-й минутах отличились Отавио и Диогу Жота, а также в компенсированное время голом отметился Матеус Нунес (90+4'). У турецкой команды на 65-й минуте забил Бурак Йылмаз, а на 85-й он не реализовал пенальти.

Таким образом, португальцы пробились в финал стыков, который состоится 29 марта.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что Украину нужно пустить на ЧМ-2022 без стыков.

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