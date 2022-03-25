Крикунов считает главу IIHF Тардифа безвольным руководителем
«Люк Тардиф — слюнтяй. Ему что говорят, то он и делает. Сопля соплёй. Абсолютно безвольный руководитель», — цитирует Крикунова РИА Новости.
По мнению специалиста, чем быстрее завершится спецоперация на Украине, тем быстрее нормализуется ситуация с российским хоккеем.
Напомним, что IIHF начала вести расследование в связи с сообщениями о том, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги инструкции о проведении акций в поддержку спецоперации на Украине.
Ранее Крикунов прокомментировал решение начать расследование IIHF в отношении ФХР.