Крикунов считает главу IIHF Тардифа безвольным руководителем

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Российский тренер Владимир Крикунов грубо высказался в адрес главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа после заявления организации о начале расследования в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по обвинению в нарушении Кодекса этики организации.

«Люк Тардиф — слюнтяй. Ему что говорят, то он и делает. Сопля соплёй. Абсолютно безвольный руководитель», — цитирует Крикунова РИА Новости.

По мнению специалиста, чем быстрее завершится спецоперация на Украине, тем быстрее нормализуется ситуация с российским хоккеем.

Напомним, что IIHF начала вести расследование в связи с сообщениями о том, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги инструкции о проведении акций в поддержку спецоперации на Украине.

Ранее Крикунов прокомментировал решение начать расследование IIHF в отношении ФХР.

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